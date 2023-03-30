En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu! TBMM’de kabul edilerek yasalaştı

Başkan Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla belirledik. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLETİMİZE, TÜM EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

Konuyla ilgili Twitter adresinden de bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" demişti.