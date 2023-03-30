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En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu! TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu! TBMM’de kabul edilerek yasalaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında en düşük emekli maaşının 7.500 lira olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda milyonların merakla beklediği adım TBMM'ye geldi. Görüşmeler sonrası en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyeyi 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bu kapsamda geçici işçilere kadronun önü açıldı

20 maddelik teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında en düşük emekli maaşının 7.500 lira olacağını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla belirledik. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLETİMİZE, TÜM EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

Konuyla ilgili Twitter adresinden de bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" demişti.

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