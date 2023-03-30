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AFAD açıkladı! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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AFAD açıkladı! Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 277 kilometre açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.23'te, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 6,57 kilometre derinlikte kayıtlara geçti.

Deprem, Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de hissedildi.

2023 SON DEPREMLER

30-03-2023 22:39:1038.23437.7187ML2.9Elbistan (Kahramanmaraş)569538

30-03-2023 22:23:0334.86625.356.57MW4.4Akdeniz569530

30-03-2023 21:58:0238.30737.4586.97ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)569524

30-03-2023 21:57:1537.2636.9894.67ML1.5Nurdağı (Gaziantep)569522

30-03-2023 21:55:2039.30828.2537.01ML2.0Sındırgı (Balıkesir)569528

30-03-2023 21:54:3437.90636.314.55ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)569525

30-03-2023 21:54:3038.74643.315.05ML1.5Tuşba (Van)569529

30-03-2023 21:52:1437.85437.7965.83ML1.4Gölbaşı (Adıyaman)569523

30-03-2023 21:51:0437.54237.1726.97ML1.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)569527

30-03-2023 21:45:5336.25836.0066.99ML1.4Samandağ (Hatay)569526

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