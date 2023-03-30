AFAD açıkladı! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 277 kilometre açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 6,57 kilometre derinlikte kayıtlara geçti.
2023 SON DEPREMLER
30-03-2023 22:39:1038.23437.7187ML2.9Elbistan (Kahramanmaraş)569538
30-03-2023 22:23:0334.86625.356.57MW4.4Akdeniz569530
30-03-2023 21:58:0238.30737.4586.97ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)569524
30-03-2023 21:57:1537.2636.9894.67ML1.5Nurdağı (Gaziantep)569522
30-03-2023 21:55:2039.30828.2537.01ML2.0Sındırgı (Balıkesir)569528
30-03-2023 21:54:3437.90636.314.55ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)569525
30-03-2023 21:54:3038.74643.315.05ML1.5Tuşba (Van)569529
30-03-2023 21:52:1437.85437.7965.83ML1.4Gölbaşı (Adıyaman)569523
30-03-2023 21:51:0437.54237.1726.97ML1.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)569527
30-03-2023 21:45:5336.25836.0066.99ML1.4Samandağ (Hatay)569526
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