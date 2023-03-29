Sahte doktor olarak tanınan Ayşe Özkiraz ilk kez ATV’ye konuştu: Bir yalan sarmalına takıldım çok pişmanım

YALAN SARMALINA TAKILDIM

Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Amacım maddi kazanç sağlamak değildi. Amacım doktorluk ortamını görmekti. Sonrasında bazı şeylere inandırmak için yalan sarmalına takıldım. Olayların buraya geleceğini tahmin etmedim.

HASTALARDA BİR ŞİKAYET OLMADI

Bir daha böyle bir şey yapamam. Ben bir yere diploma sunmadım. Asla hastalarla bire bir muayene girmedim. Ameliyatlarda gözlemci olarak bulundum. Hastalardan da bir şikayet olmadı.