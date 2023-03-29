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Sahte doktor olarak tanınan Ayşe Özkiraz ilk kez ATV'ye konuştu: Bir yalan sarmalına takıldım çok pişmanım

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Sahte doktor olarak tanınan Ayşe Özkiraz ilk kez ATV’ye konuştu: Bir yalan sarmalına takıldım çok pişmanım

Türkiye'nin sahte doktor olarak tanıdığı Ayşe Özkiraz ilk kez ATV ekranlarına konuştu. Yaşadığı süreci anlatan Özkiraz bir yalan sarmalına takıldığını ifade ederken "Yaptığım hatanın bedelini orada yatarak ödedim. Ben gerçekten dersimi aldım." ifadelerini kullandı. Özkiraz neden böyle bir şey yaptığına yönelik soruya ise "Amacım maddi kazanç sağlamak değildi. Amacım doktorluk ortamını görmekti." yanıtını verdi. İşte detaylar...

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 ay gözlemci asistan olarak bulunan Ayşe Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Özkiraz çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım 2022'de tutuklanmıştı.

HAPİS CEZASI ALDI

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede, "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın, hakkında açılan davada tahliyesine karar verildi. Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Özkiraz, savunmasında, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

STATÜMÜ YÜKSEK GÖSTERMEK İÇİN KULLANDIM

Ailesinden ve yakınlarından özür dileyen Özkiraz, "Sadece bir kimlik kartımı, erkek arkadaşıma statümü yüksek göstermek için kullandım. Diğer kartları kullanmadım. Maddi kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdim. Bilinçli bir şekilde yaptım. Yaptığım hatanın bedelini biliyorum. Dersimi aldım. Biyolojik ve psikolojik olarak kötüyüm. İlaç tedavisine başladım. Sağlığım ve eğitimim için tahliye talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Özkiraz'ın 1 yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Türkiye'nin sahte doktor olarak tanıdığı Ayşe Özkiraz ATV'ye konuştu.

AİLEMİ ÇOK UTANDIRDIM

Tahliye olduğum için çok mutluyum. Aileme kavuştum. Yaptığım hatanın bedelini orada yatarak ödedim. Ben gerçekten dersimi aldım. Yaptıklarım için üzgünüm çok utanç duyuyorum. Ailemi çok utandırdım. Bu yaşta ceza aldım.

YALAN SARMALINA TAKILDIM

Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Amacım maddi kazanç sağlamak değildi. Amacım doktorluk ortamını görmekti. Sonrasında bazı şeylere inandırmak için yalan sarmalına takıldım. Olayların buraya geleceğini tahmin etmedim.

HASTALARDA BİR ŞİKAYET OLMADI

Bir daha böyle bir şey yapamam. Ben bir yere diploma sunmadım. Asla hastalarla bire bir muayene girmedim. Ameliyatlarda gözlemci olarak bulundum. Hastalardan da bir şikayet olmadı.

AİLEM BASKI YAPMADI

Ailem bana baskı yapmadı. Hiçbir şeyimi eksik bırakmadılar. Sadece bunun kıymetini bilemedim.

Ayşe Özkiraz ilk kez ATV’ye konuştu AYŞE ÖZKİRAZ İLK KEZ ATV'YE KONUŞTU

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