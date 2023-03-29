Adana ve Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! AFAD açıkladı | 2023 son depremler
AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 19:47’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bu depremden kısa bir süre sonra ise Kahramanmaraş 4.6 ile sallandı. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI
Bu depremden kısa bir süre sonra Kahramanmaraş'ta da 4,6 büyüklüğünde yeni deprem yaşandı.
DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük: 4.5 (Mw) Yer: Saimbeyli (Adana) Tarih: 2023-03-29 Saat: 19:47:02 TSİ Enlem: 37.917 N Boylam: 36.257 E Derinlik: 9.38 km
2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
29-03-2023 19:47:0237.91736.2579.38MW4.5Saimbeyli (Adana)569093
29-03-2023 19:36:5437.90936.24613.16MW3.9Saimbeyli (Adana)569092
29-03-2023 19:13:4437.32336.9729.2ML1.8Türkoğlu (Kahramanmaraş)569089
29-03-2023 19:12:0837.39137.06514.52ML1.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)569088
29-03-2023 19:07:5537.37436.8767ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)569087
29-03-2023 19:06:2838.10438.2087ML1.6Çelikhan (Adıyaman)569086
29-03-2023 19:04:4638.56930.7367.03ML1.6Merkez (Afyonkarahisar)569090
29-03-2023 19:02:5638.5730.7246.66ML1.3Merkez (Afyonkarahisar)569091
29-03-2023 19:02:2938.06338.4713.01ML1.4Sincik (Adıyaman)569085
29-03-2023 18:57:1137.53937.0868.34ML1.5Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)569084
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