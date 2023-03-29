29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana ve Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! AFAD açıkladı | 2023 son depremler

Adana ve Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! AFAD açıkladı | 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
ABONE OL
Adana ve Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem! AFAD açıkladı | 2023 son depremler

AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 19:47’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bu depremden kısa bir süre sonra ise Kahramanmaraş 4.6 ile sallandı. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI

Bu depremden kısa bir süre sonra Kahramanmaraş'ta da 4,6 büyüklüğünde yeni deprem yaşandı.

DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük: 4.5 (Mw) Yer: Saimbeyli (Adana) Tarih: 2023-03-29 Saat: 19:47:02 TSİ Enlem: 37.917 N Boylam: 36.257 E Derinlik: 9.38 km

2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

29-03-2023 19:47:0237.91736.2579.38MW4.5Saimbeyli (Adana)569093

29-03-2023 19:36:5437.90936.24613.16MW3.9Saimbeyli (Adana)569092

29-03-2023 19:13:4437.32336.9729.2ML1.8Türkoğlu (Kahramanmaraş)569089

29-03-2023 19:12:0837.39137.06514.52ML1.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)569088



29-03-2023 19:07:5537.37436.8767ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)569087

29-03-2023 19:06:2838.10438.2087ML1.6Çelikhan (Adıyaman)569086

29-03-2023 19:04:4638.56930.7367.03ML1.6Merkez (Afyonkarahisar)569090

29-03-2023 19:02:5638.5730.7246.66ML1.3Merkez (Afyonkarahisar)569091

29-03-2023 19:02:2938.06338.4713.01ML1.4Sincik (Adıyaman)569085

29-03-2023 18:57:1137.53937.0868.34ML1.5Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)569084

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA