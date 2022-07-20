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Haberler Galeri Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü canice öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekeya’ya savcıdan kritik sorular! 10 milyon doları nasıl taşıyacaktın?

Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü canice öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekeya’ya savcıdan kritik sorular! 10 milyon doları nasıl taşıyacaktın?

Fen Bilimleri Dershanelerinin sahibi Nazmi Arıkan ile şoförünü canice öldürmekle suçlanan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Savcının sorduğu kritik sorularla zorlanan Akçekaya, içeri girdiğinde Arıkan ile şoförünün kanlar içinde yerde yattığını öne sürdü. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.07.2022 09:30
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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü canice öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekeya’ya savcıdan kritik sorular! 10 milyon doları nasıl taşıyacaktın?

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, geçen günlerde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya Etiler'de gözaltına alınmıştı.

Gündemi sarsan çifte cinayetin baş şüphelisi olduğu gerekçesi ile Akçekaya dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü canice öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekeya’ya savcıdan kritik sorular! 10 milyon doları nasıl taşıyacaktın?

Eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförünü öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Akçekaya'nın film senaryosu gibi ifadesi, savcının 3 sorusuyla zora girdi.

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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü canice öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekeya’ya savcıdan kritik sorular! 10 milyon doları nasıl taşıyacaktın?

AYLIK GELİRİM 5 BİN TL, 13 MİLYON DOLAR ALACAĞIM VAR

* Dul ve iki çocukluyum. Kimya öğretmenliğinden mezun oldum. Eğitimci ve iş insanıyım. Aylık gelirim 5 bin lira. Nazmi Arıkan'la 2015 yılında tanıştık. Arıkan'dan 5 milyon dolar, Beykent Kolejleri'nden de 8 milyon 800 bin dolar alacağım var. Çiftliğe 13 Kasım 2021 günü de gitmiş ve paramı istemiştim. Nazmi Arıkan bana sadece 2 milyon lira vereceğini söyledi, ben de kabul etmedim. Çıkarken 5-6 kişi otomobilin kaputuna vurarak beni durdurmak istedi ama ben hızla devam edip durmadım.

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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü canice öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekeya’ya savcıdan kritik sorular! 10 milyon doları nasıl taşıyacaktın?

'BİZ HALLETTİK, HERKES NEMALANACAK'

* Bayramın ikinci günü Fahrettin Ceylan beni aradı. Nazmi Arıkan'ın 10 milyon dolar vermek için beni çiftlikte beklediğini söyledi. Otobüsle Gelibolu'ya, oradan da taksiyle köye gittim. Geceydi. Daha önce yaşadıklarımı düşünerek hiç taksiden inmeden Gelibolu'ya döndüm ve otobüsle İstanbul'a geçtim. Ertesi gün Fahrettin Ceylan bir kez daha aradı. Neden çiftliğe gitmediğimi sordu. 'Korkacak bir şey yok. Biz hallettik. Herkes nemalanacak' dedi. İstanbul Otogarı'ndan 14.30'da otobüse bindim. İnternetten Eceabat'ta taksici numarası buldum. Eceabat'ta indiğimde taksici beni bekliyordu. Çiftliğe doğru yola çıktık. Saat 19.45 sıralarıydı. Oraya gittiğimde asfalttan çiftliğe dönülen toprak yol ayrımında ineceğimi söyledim. Taksiden indiğimde saat 20.15 sıralarıydı.

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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü canice öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekeya’ya savcıdan kritik sorular! 10 milyon doları nasıl taşıyacaktın?

ÇORAPLA YÜRÜDÜM

* Taksici gittikten sonra, toprağa basmak için ayakkabılarımı çıkarttım. Elektrik direğinin yanından araziye girdim. Havanın kararması için bir ağacın dibinde 30-45 dakika kadar bekledim. Hava kararınca bu kez eve daha yakın bir ağacın altında, ayışığının düşmediği bir alanda bekledim. Ne kadar beklediğimi tam bilmiyorum. Kolumda saat yoktu, telefonumu da kapatmıştım. Evden 3-4 kişinin koyu renkli bir araçla ayrıldığını gördüm. Sonra eve girmeye karar verdim.