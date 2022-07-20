Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü canice öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekeya’ya savcıdan kritik sorular! 10 milyon doları nasıl taşıyacaktın?

AYLIK GELİRİM 5 BİN TL, 13 MİLYON DOLAR ALACAĞIM VAR

* Dul ve iki çocukluyum. Kimya öğretmenliğinden mezun oldum. Eğitimci ve iş insanıyım. Aylık gelirim 5 bin lira. Nazmi Arıkan'la 2015 yılında tanıştık. Arıkan'dan 5 milyon dolar, Beykent Kolejleri'nden de 8 milyon 800 bin dolar alacağım var. Çiftliğe 13 Kasım 2021 günü de gitmiş ve paramı istemiştim. Nazmi Arıkan bana sadece 2 milyon lira vereceğini söyledi, ben de kabul etmedim. Çıkarken 5-6 kişi otomobilin kaputuna vurarak beni durdurmak istedi ama ben hızla devam edip durmadım.