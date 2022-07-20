20 Temmuz 2022, Çarşamba
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü canice öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekeya’ya savcıdan kritik sorular! 10 milyon doları nasıl taşıyacaktın?
Fen Bilimleri Dershanelerinin sahibi Nazmi Arıkan ile şoförünü canice öldürmekle suçlanan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Savcının sorduğu kritik sorularla zorlanan Akçekaya, içeri girdiğinde Arıkan ile şoförünün kanlar içinde yerde yattığını öne sürdü. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 20.07.2022 09:30
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