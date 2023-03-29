Depremzede çiftçilerin mesaisi başladı! Yeniden üretmek için tarlalarına döndüler
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından yaşadıkları zorluklara rağmen ayağa kalkma mücadelesi veren çiftçiler, üretmek için tarlalarına dönerek mesaiye başladı.
6 Şubat'taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, depremzede çiftçiler üretmek için tarlalarına geri döndü. Onikişubat ilçesinde yaşayan çiftçiler, Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, aynı zamanda ilaç ve kimya sektöründe de kullanılan biberlerin üretildiği tarım arazisinde çalışmalarına başladı.
Çiftçilerden Abdurrahman Yağlı, yaptığı açıklamada, tarlalarında çalışmaya başladıklarını belirterek, normal hayatlarına geri dönmeye çalıştıklarını söyledi.
Tarlada filiz veren biberlerin yetişmesine engel olan yabani otları yolduklarını anlatan Yağlı, "Kahramanmaraş'ın meşhur kırmızıbiberi var. Daha şuan yavaş yavaş çıkıyor. Buradaki otları yolmaya geldik. 45 gün önce deprem oldu asrın felaketi. Can kayıplarımız vardı yaralılarımız vardı. Allah hepsine rahmet eylesin kalanlara da acil şifalar versin. Normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. Biberimiz çıktı otlarını yoluyoruz" dedi.
Yağlı, "Hayatımıza devam ediyoruz. Türkiye'deki yemeklerimizde kullanılan sofralarımıza gelen kırmızıbiberlerin ana ocağı burası. Kırmızıbiberlerimiz burada yetişir. Biber fabrikalarında öğütülür. Pul, yaprak, isot, toz, biber olarak marketlerden alınıp evlerimizde tükettiğimiz ürünlerimiz" ifadesini kullandı.
15 dönüm araziye kırmızıbiber ektiklerini belirten Şevket Yağlı da, "Buraya amcaoğullarıyla beraber biber ektik. Allah izin verirse 5 ton biber çıkar o da bize yeter. Şu anda bizim ektiğimiz yer 15 dönüm arazi. Bir parçası da asfaltın öbür tarafında var" şeklinde konuştu.
Aile bireylerinden Mehmet Yağlı ise, "Allah düşmanıma yaşatmasın o anı. Çünkü bambaşka bir şeydi. Deprem uzmanları da anlatıyor ama normal düz silkeledi bir müddet sonrada aşağıdan yukarı doğru vurdu. Zaten o aşağıdan yukarıya vurmasıyla tüm binalar yıkıldı çok şiddetliydi" diye konuştu.
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