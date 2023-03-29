Depremzede çiftçilerin mesaisi başladı! Yeniden üretmek için tarlalarına döndüler

Aile bireylerinden Mehmet Yağlı ise, "Allah düşmanıma yaşatmasın o anı. Çünkü bambaşka bir şeydi. Deprem uzmanları da anlatıyor ama normal düz silkeledi bir müddet sonrada aşağıdan yukarı doğru vurdu. Zaten o aşağıdan yukarıya vurmasıyla tüm binalar yıkıldı çok şiddetliydi" diye konuştu.

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