İstanbul’da sağanak yağış! İş yerlerini su bastı vatandaş zor anlar yaşadı

"TÜM MALLARIM VE TÜM ÇANTALARIM ÇÖP OLDU"

Ürünlerinin su baskını nedeniyle zarar gördüğünü anlatan iş yeri sahibi Ahmet İm, "Burada çalışacağız diye dün yeni taşındık. Akşam eşyaları koydum, sabah geldim rögarlar hepsi tıkanmış, su altındayız. Tüm mallarım ve tüm çantalarım çöp oldu. Yaklaşık 4-5 bin çanta var. Yaklaşık 750 bin TL zararım var" diye konuştu.



Öte yandan, Merter ve Cevizlibağ'da ise etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor onlar yaşadı. Yollarda ise su birikintileri oluştuğu görüldü.