Sakarya’da adliye önünde koca dehşeti! Boşanmak istediği eşini silahla vurdu

Öte yandan, kadının boşanmak istediği, E.T.'nin ise boşanmak istemediği öne sürülürken, yaralı A.T.'nin yanında bulunan iki kadın da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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