Kastamonu’da şap nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı

"İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde ülkemizde görülen yeni tip SAT-2 şap virüsü tespit edilmiştir. İlçemizin 41 köy ve mahallesinin de içinde olduğu alan karantina bölgesi altına alınmıştır. Hastalık sönüşü yapılana kadar alım, satım, nakliye ve hayvan harekatı yasaklanmıştır."