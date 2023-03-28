Kastamonu’da şap nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesi, SAT-2 tipi şap virüsü görülmesi üzerine karantinaya alındı. İlçede hastalık sebebi ile hayvan hareketliliği yasaklandı.
İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde bir yetiştiriciye ait hayvanda şap hastalığı şüphesi görülmesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemeler neticesinde hayvanda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi.
Yapılan tespitin ardından İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından işletme çevresindeki 10 kilometre çapındaki alanda karantina uygulandı. Ayrıca karantinaya alınmasının ardından ilçede hayvanlar SAT-2 tipi şap virüsüne karşı aşılanmaya başlandı.
41 KÖY VE MAHALLE DAHİL TÜM İLÇE KARANTİNADA
İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde ülkemizde görülen yeni tip SAT-2 şap virüsü tespit edilmiştir. İlçemizin 41 köy ve mahallesinin de içinde olduğu alan karantina bölgesi altına alınmıştır. Hastalık sönüşü yapılana kadar alım, satım, nakliye ve hayvan harekatı yasaklanmıştır."
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