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Meteoroloji'den 54 il için sarı kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun! | İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 54 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yeni hava durumu raporuna göre bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:06Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:05