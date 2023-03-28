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İstanbul’da mide botoksu sonrası ölüm! O doktorlar ikinci kez serbest

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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İstanbul’da mide botoksu sonrası ölüm! O doktorlar ikinci kez serbest

İstanbul’da mide botoksu ameliyatı sonrasında 31 kişi rahatsızlandı 1 kişi de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla ikinci kez serbest bırakıldı.

Tuzla'da özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi.

Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova 23 Mart'ta hastanede hayatını kaybetmişti.

DOKTORLAR 2 KEZ SERBEST BIRAKILDI

Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T.'yi gözaltına alarak ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el konulmuştu. Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı. Türkmenistanlı Aylar Korhanova ölümü sonrasında doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ÜRÜNLERE EL KONARAK İNCELEME ALTINA ALINDI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir" dedi.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova dün hastanede hayatını kaybetti.

Mide botoksu sonrası ölüm! MİDE BOTOKSU SONRASI ÖLÜM!
Mide botoksu sonrası ölüm! MİDE BOTOKSU SONRASI ÖLÜM!
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