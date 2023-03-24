24 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da mide botoksu sonrası ölüm! Ekipler harekete geçti: O illerde alarm verildi
İstanbul’da hastanede tedavi gören Türkmenistanlı Aylar Korhanova, 'mide botoksu' ameliyatı yaptırdıktan sonra fenalaştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Karhanova, hayatını kaybetti. 46 yaşındaki Aylar Korhanova’nın ölümünün ardından harekete geçen emniyet ekipleri, olayla ilgili 2 doktoru gözaltına aldı. Korhanova’nın cenazesinden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Türkmenistanlı Aylar Korhanova'nın yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Öte yandan olayın mağdurlarından olan bir hasta ise yaptığı açıklamada, “Ayın 22’sinde mide botoksu ameliyatı oldum. O günden beri sıkıntılar yaşıyoruz. En büyük sıkıntım da nefes. Nefes alamıyoruz. Makinelerle destek alıyoruz. İnsanlar mağdur oldu” dedi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...