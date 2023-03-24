İstanbul’da mide botoksu sonrası ölüm! Ekipler harekete geçti: O illerde alarm verildi

İstanbul’da hastanede tedavi gören Türkmenistanlı Aylar Korhanova, 'mide botoksu' ameliyatı yaptırdıktan sonra fenalaştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Karhanova, hayatını kaybetti. 46 yaşındaki Aylar Korhanova’nın ölümünün ardından harekete geçen emniyet ekipleri, olayla ilgili 2 doktoru gözaltına aldı. Korhanova’nın cenazesinden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Türkmenistanlı Aylar Korhanova'nın yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Öte yandan olayın mağdurlarından olan bir hasta ise yaptığı açıklamada, “Ayın 22’sinde mide botoksu ameliyatı oldum. O günden beri sıkıntılar yaşıyoruz. En büyük sıkıntım da nefes. Nefes alamıyoruz. Makinelerle destek alıyoruz. İnsanlar mağdur oldu” dedi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...