İstanbul’da mide botoksu sonrası ölüm! Ekipler harekete geçti | O illerde alarm verildi

Tedavilerde kullanılan ürünlere el konularak incelendiğini bildiren Koca, "Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezinde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.