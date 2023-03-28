Hafriyat kamyonu araçları biçmişti! Hayatını kaybeden İpek’in yeğeninden yürek yakan sözler: Kaza değil katliam
TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde Edirne istikametinde dün çok sayıda aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Karşı şeride geçen hafriyat kamyonunun 2 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden İpek İkto Bahadır'ın yeğeni Serhat İkto, "Bu artık kaza değil, katliam" dedi.
Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Kazada hayatını kaybeden İpek İkto Bahadır'ın yeğeni Serhat İkto, hafriyat kamyonlarının denetlenmesi gerektiğini belirterek, sürekli benzer kazalar olduğunu söyledi.
İkto, "Bu artık kaza değil, katliam" dedi.
Silivri'de dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda Mustafa İ.'nin kullandığı hafriyat kamyonu karşı şeride geçerek 2 araca çarptı.
Kazada araçların sürücüleri Mesut Uçarkuş ve İpek İkto Bahadır ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Elmas Tamer ile Ivan Bilal isimli çocuk hayatını kaybetmişti.
Ölenlerden ikisinin ise henüz kimliği tespit edilemedi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Kazada yaşamını yitiren İpek İkto Bahadır'ın yeğeni Serhat İkto kazayla ilgili konuştu.
"BU ARTIK KAZA DEĞİL KATLİAM"
İpek İkto Bahadır'ın yeğeni Serhat İkto, "Öncelikle bu kamyonların denetlenmesini istiyoruz. Televizyonlarda sürekli benzer kazalara şahit oluyoruz, bunlara bir kota koysunlar, bir eğitim versinler. Belli bir sınırları olsun. Şehir içinde fazla gözükmesinler. Bizim canımız çok yandı. Bu hafta ikinci cenazemiz bu. Yine trafik kazasından geçen hafta da kuzenimizi kaybettik. İki haftada iki acı. Yani, buna bir önlem alsınlar artık yetkililer. Herkesin canı çok yandı. Burada 6 kişi hayatını kaybetti, aileler perişan halde. Denetlensin istiyoruz. Buna bir dur desinler artık. Bu artık kaza değil katliam. Devletin buna el atması lazım artık, yetkililer bunu görsünler, önlem alsınlar" diye konuştu.
"19 YAŞINDAKİ KUZENİMİ DE GEÇEN HAFTA YİNE TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİK"
Geçen hafta da kuzenini kaybettiklerini söyleyen İkto, "Diğer halamın çocuğuydu 19 yaşındaydı. Halam. Çorlu'da yaşıyordu, kendi aracıyla İstanbul'a geliyordu. Kuzenim için kurban kesmişti, onu getiriyordu. Kendi şeridinde giderken kamyon bir anda yan şeride geçiyor. Bir kaç aracı ezip geçiyor. Halam araçta yalnızdı" ifadelerini kullandı.
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