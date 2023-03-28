Hafriyat kamyonu araçları biçmişti! Hayatını kaybeden İpek’in yeğeninden yürek yakan sözler: Kaza değil katliam

"BU ARTIK KAZA DEĞİL KATLİAM"



İpek İkto Bahadır'ın yeğeni Serhat İkto, "Öncelikle bu kamyonların denetlenmesini istiyoruz. Televizyonlarda sürekli benzer kazalara şahit oluyoruz, bunlara bir kota koysunlar, bir eğitim versinler. Belli bir sınırları olsun. Şehir içinde fazla gözükmesinler. Bizim canımız çok yandı. Bu hafta ikinci cenazemiz bu. Yine trafik kazasından geçen hafta da kuzenimizi kaybettik. İki haftada iki acı. Yani, buna bir önlem alsınlar artık yetkililer. Herkesin canı çok yandı. Burada 6 kişi hayatını kaybetti, aileler perişan halde. Denetlensin istiyoruz. Buna bir dur desinler artık. Bu artık kaza değil katliam. Devletin buna el atması lazım artık, yetkililer bunu görsünler, önlem alsınlar" diye konuştu.