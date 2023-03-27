SON DAKİKA | TEM'de can pazarı! Hafriyat kamyonu araçları biçti: 6 ölü, 3 yaralı! İşte kaza anı

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde Edirne istikametinde çok sayıda aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapatıldı. A Haber kaza anının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun bariyerleri aşarak karşı şeride geçtiği görülüyor.