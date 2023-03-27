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Haberler Galeri SON DAKİKA | TEM'de can pazarı! Hafriyat kamyonu araçları biçti: 6 ölü, 3 yaralı! İşte kaza anı

SON DAKİKA | TEM'de can pazarı! Hafriyat kamyonu araçları biçti: 6 ölü, 3 yaralı! İşte kaza anı

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde Edirne istikametinde çok sayıda aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapatıldı. A Haber kaza anının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun bariyerleri aşarak karşı şeride geçtiği görülüyor.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:44
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SON DAKİKA | TEM’de can pazarı! Hafriyat kamyonu araçları biçti: 6 ölü, 3 yaralı! İşte olay yerinden görüntüler

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Edirne istikametinde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürüklenerek yol kenarında durabildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | TEM’de can pazarı! Hafriyat kamyonu araçları biçti: 6 ölü, 3 yaralı! İşte olay yerinden görüntüler

Kazada iki otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA | TEM’de can pazarı! Hafriyat kamyonu araçları biçti: 6 ölü, 3 yaralı! İşte olay yerinden görüntüler

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.

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SON DAKİKA | TEM’de can pazarı! Hafriyat kamyonu araçları biçti: 6 ölü, 3 yaralı! İşte olay yerinden görüntüler

Ölen 6 kişinin cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

İki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle TEM Otoyolu'ndaki trafik, her iki istikamette tek şeritten sağlanıyor.

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SON DAKİKA | TEM’de can pazarı! Hafriyat kamyonu araçları biçti: 6 ölü, 3 yaralı! İşte olay yerinden görüntüler

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkisinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir hafriyat kamyonunun 2 otomobile çarptığı aktarıldı.