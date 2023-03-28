Okul servisinde skandal görüntü! Öğrencilerin çektiği video sonrası gözaltına alındı
Küçükçekmece'de bir ortaokul servisinde yaşananlar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Çocukları yere çöp attıkları gerekçesiyle süpürge sapıyla döven servis şoförü öğrenciler tarafından kayıt altına alındı. Anbean kaydedilen görüntüler kan dondurdu.
Küçükçekmece'de bulunan bir ortaokulun servisindeki çocuklar iddiaya göre yerlere çöp attı.
Bunu gören servis şoförü önce çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİLER
Yaşananları serviste bulunan diğer çocuklar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde elinde sopayla çocuklara bağıran adam, sopayla defalarca vuruyor.
ŞOFÖR OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
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