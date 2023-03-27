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Pendik'te otel yangınıyla ilgili flaş gelişme: 5 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Pendik’te otel yangınıyla ilgili flaş gelişme: 5 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... Pendik'te 2 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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