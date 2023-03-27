Mağaranın üstüne 3 katlı ev yaptılar: Kümes ve kiler olarak kullanıyoruz





"BU EVİMİZİ GÖRENLERİN BAZILARI ÇOK ŞAŞIRIYOR"

Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, "Ben bildiğim kadarıyla bu ev 30 yıldır ayakta duruyor. Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var. Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için iyi bir oyun alanı bulunuyor.