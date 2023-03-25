Kara kış geri dönüyor ⛄ Tehlikeli soğuk hava dalgası radara yansıdı | Sıcaklık 18 derece birden düşecek | Meteoroloji uyardı: O güne dikkat
Bu sene tam anlamı ile kış yaşanmazken mart ayının son günlerinde Meteoroloji'den flaş uyarı geldi. Bahar havasının hakim olduğu İstanbul ve birçok ilde çarşamba günü sıcaklıklar 15 ila 18 derece birden düşecek. Bazı illerde kar yağışının etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı.
"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bir kez daha doğru çıktı. Geçtiğimiz hafta birçok ilde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken bazı illerde bahar havası hakimdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, kutuplardan gelen soğuk hava dalgasının hafta ortasında birçok ilde etkili olması bekleniyor.
DEPREM BÖLGESİNE SEL UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KIŞ GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda kışın geri döndüğünü belirtti. Ökten "Çarşamba ve Perşembe günleri Kış geri dönüyor. Sıcaklıklar geceleri buzlanma seviyesinin altına iniyor. Sürpriz kar yağışları olacak. Çiftçilerimiz de don hadisesine karşı tedbirli olmalı. Açık Mavi yerlerde buzlanma, koyu Mavi yerlerde kuvvetli buzlanma olacak..." ifadelerini kullandı.
TEHLİKELİ BİR SOĞUK HAVA DALGASI
Hava forum ise radar görüntüleri paylaşarak tehlikeli bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye doğru geldiğini belirterek "Sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıyayız. Muhtemel rotası Türkiye. Bu soğuk hava dalgası gelirse 29 Mart Çarşamba günü gelecek, gelişmeleri takip ediyoruz. Tehlikeli bir soğuk hava dalgası, zirai don yapar." ifadeleriyle takipçilerini uyardı.
SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK
25 MART CUMARTESİ
29 MART ÇARŞAMBA
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TOKAT °C, 16°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
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