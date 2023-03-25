25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kara kış geri dönüyor ⛄ Tehlikeli soğuk hava dalgası radara yansıdı | Sıcaklık 18 derece birden düşecek | Meteoroloji uyardı: O güne dikkat

Kara kış geri dönüyor ⛄ Tehlikeli soğuk hava dalgası radara yansıdı | Sıcaklık 18 derece birden düşecek | Meteoroloji uyardı: O güne dikkat

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2023
ABONE OL
Kara kış geri dönüyor ⛄ Tehlikeli soğuk hava dalgası radara yansıdı | Sıcaklık 18 derece birden düşecek | Meteoroloji uyardı: O güne dikkat

Bu sene tam anlamı ile kış yaşanmazken mart ayının son günlerinde Meteoroloji'den flaş uyarı geldi. Bahar havasının hakim olduğu İstanbul ve birçok ilde çarşamba günü sıcaklıklar 15 ila 18 derece birden düşecek. Bazı illerde kar yağışının etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bir kez daha doğru çıktı. Geçtiğimiz hafta birçok ilde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken bazı illerde bahar havası hakimdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, kutuplardan gelen soğuk hava dalgasının hafta ortasında birçok ilde etkili olması bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNE SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda kışın geri döndüğünü belirtti. Ökten "Çarşamba ve Perşembe günleri Kış geri dönüyor. Sıcaklıklar geceleri buzlanma seviyesinin altına iniyor. Sürpriz kar yağışları olacak. Çiftçilerimiz de don hadisesine karşı tedbirli olmalı. Açık Mavi yerlerde buzlanma, koyu Mavi yerlerde kuvvetli buzlanma olacak..." ifadelerini kullandı.

TEHLİKELİ BİR SOĞUK HAVA DALGASI

Hava forum ise radar görüntüleri paylaşarak tehlikeli bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye doğru geldiğini belirterek "Sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıyayız. Muhtemel rotası Türkiye. Bu soğuk hava dalgası gelirse 29 Mart Çarşamba günü gelecek, gelişmeleri takip ediyoruz. Tehlikeli bir soğuk hava dalgası, zirai don yapar." ifadeleriyle takipçilerini uyardı.

SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK

25 MART CUMARTESİ

26 MART PAZAR

27 MART PAZARTESİ

28 MART SALI

29 MART ÇARŞAMBA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 16°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA