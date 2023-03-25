Peygamber Efendimiz'in İFTAR DUASI! Oruç açarken hangi dua okunur? Türkçe meali ve Arapça okunuşu
"İftar duası nasıl okunur?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte İslamiyet'in Müslümanlar'a farz kıldığı oruç ibadeti de başlamış oldu. On bir ayın sultanı Ramazan’da pek çok kişi sofraları başında Peygamber Efendimiz'in yemek duasını okuyor. Peki, Oruç açarken hangi dua okunur? Peygamber Efendimiz'de iftarda nasıl dua ederdi?
Peygamber Efendimizin Türkçe-Arapça iftar duası Ramazan ayının gelişiyle birlikte en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İftar saatinde orucunu açmak için ezan okunmasını bekleyen müslüman alemi el açıp Allah'a duada bulunuyor. Peki, Oruç açarken hangi dua okunur? Peygamberimizin iftar duası nedir? İşte, detaylar...
PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN İFTAR DUASI
Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."
İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."
PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN İFTAR DUASI ANLAMI
"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"
Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.
ORUÇ NASIL AÇILIR?
Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir.
Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.
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