Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar

DEPREMZEDELER İÇİN "MİNİKAGO ÇADIRLARI"NDA İFTAR

Murat Çiçek, yaptığı bilgilendirmede, "Tüm İslam âleminin Ramazan ayını kutluyorum. Biz burada 3 haftadır Kahramanmaraş ve Hatay'daki çadırlarımıza Minika etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün de Adıyaman çadırımızı açtık. Bu etkinliklerde çocuklarımız Akıncı, Maceracı Yüzgeçler gibi sevilen çizgi dizilerimiz izliyorlar. Uzmanlar eşliğinde gün boyu etkinliler gerçekleştirmekteler. Minika karakterlerimiz de onlara eşlik ediyor. Çocuklarımıza MinikaGo ve Çocuk dergilerimizi hediye ediyoruz. Minika oyun karavanımız da civardaki çadır kentleri ve şehirleri gezerek bu eğlenceli etkinliklerde çocuklarla buluşmaktalar. Ulaşılamayan yerlere de Minika markasını, dergilerimizi be kanalımızı çocuklarla buluşturuyoruz. Ve uzun süre de bunu devam ettirme niyetimiz devam edecek." dedi.