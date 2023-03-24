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Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar

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Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar

Deprem bölgesi 11 ayın sultanı Ramazan'a hazır. Hatay Antakya’da kurulan "Minikago Çadırları"nda iftar için hummalı bir çalışma vardı. Burada oruç tutan gençler iftarlarını açtı. Bölgede gösterilen faaliyetlere dair ayrıntıları A Haber Muhabiri Yusuf Gül aktardı ve projeyi yürüten Minika Etkinlik Yönetmeni Murat Çiçek'ten bilgileri aldı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren "Minika Çocuk" Kahramanmaraş ve Hatay ve Adıyaman'da "Minika Çocuk Çadır" projesini hayata geçirdi.

Bölgede çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Minika, onların hayatını renklendirecek aktiviteleri programladı.

Ramazan ayının gelmesiyle çadırların kurulduğu deprem bölgesinde oruç tutan gençlerin iftarlarını açmaları için her türlü imkan sunuldu.

Bu kapsamda A Haber canlı yayınında Hatay'daki faaliyetlere dair ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı ve projeyi yürüten Minika Etkinlik Yönetmeni Murat Çiçek'den son bilgileri aldı.

DEPREMZEDELER İÇİN "MİNİKAGO ÇADIRLARI"NDA İFTAR

Murat Çiçek, yaptığı bilgilendirmede, "Tüm İslam âleminin Ramazan ayını kutluyorum. Biz burada 3 haftadır Kahramanmaraş ve Hatay'daki çadırlarımıza Minika etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün de Adıyaman çadırımızı açtık. Bu etkinliklerde çocuklarımız Akıncı, Maceracı Yüzgeçler gibi sevilen çizgi dizilerimiz izliyorlar. Uzmanlar eşliğinde gün boyu etkinliler gerçekleştirmekteler. Minika karakterlerimiz de onlara eşlik ediyor. Çocuklarımıza MinikaGo ve Çocuk dergilerimizi hediye ediyoruz. Minika oyun karavanımız da civardaki çadır kentleri ve şehirleri gezerek bu eğlenceli etkinliklerde çocuklarla buluşmaktalar. Ulaşılamayan yerlere de Minika markasını, dergilerimizi be kanalımızı çocuklarla buluşturuyoruz. Ve uzun süre de bunu devam ettirme niyetimiz devam edecek." dedi.

HATAY'DA İLK İFTAR

Çiçek ayrıca, "Burada çocuklara büyük bir şefkat ile yaklaştık. Şu anda da çocuklar iftarlarını açmaktalar. Biz ilk Minika iftarını çocuklarla yapalım diye bir proje geliştirdik. Ezanların okunmasıyla aramızda oruçlu olan çocuklarla iftarımızı yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Depremzedeler için MinikaGO’dan iftar DEPREMZEDELER İÇİN MİNİKAGO'DAN İFTAR

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