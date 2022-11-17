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Manisa’da kan donduran vahşet! Eşini vurup başında ağladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Manisa’da kan donduran vahşet! Eşini vurup başında ağladı

Manisa'da bir kişi, takip ettiği boşanma aşamasındaki Hülya Alkan'ı pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Yaralanan eşinin başında bir süre ağılayan Ali Alkan, ardından tüfeğin namlusunu çenesinin altına dayayıp tetiği çekti. Ağır yaralanan Ali Alkan'ın eşinin başında ağladığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Manisa'da yaşanan olay, sabah saatlerinde Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Alkan, takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Hülya Alkan'a pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden yaralanan Hülya Alkan, yere yığıldı. Bir süre eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hülya Alkan, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Ali Alkan ise özel hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Alkan çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada, Ali Alkan'ın eşinin başında ağladığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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