Cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Kocasının katlettiği Mine 8 ay sonra son yolculuğuna uğurlandı
Denizli'de yaşanan olay, geçen yıl meydana geldi. Bir çocuk annesi Mine Kocadağ eşi Mithat Kocadağ tarafından 30 dakika boyunca boğazı sıkılarak katledilmişti. 6 ay boyunca ulaşılamayan Mine’nin cesedi çuvalın içinden içinden çıktı. 25 yaşındaki Mine Kocadağ'ın cenazesi, adli tıpta işlemlerinin tamamlanması ardından 8 ay sonra son yolculuğuna uğurlandı. İşte ayrıntılar...
Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı.
18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ'dan 6 ay boyunca haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.
Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ
Mithat Kocadağ canlı yayında ekiplere genç kadını gömdüğü yeri tarif etti. Ekipler canlı yayında gelen itiraf ve yer gösterme sonrası kocanın tarif ettiği bölgeye geldi. Kocanın çuvala koyduğu eşini el arabası ile taşıyıp attığı ve üzerine çam ağaçlarının dalları ile örttüğü noktada, dallar titizlikle kaldırıldı ve bahsedilen çuval bulundu.
Çuvalın ağzı açıldığında annenin cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Mithat Kocadağ itirafın ardından canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı. İstanbul'dan Denizli'ye getirilen Mithat Kocadağ, "Eşimin ilişkiye girdikten sonra boynunu 30 dakika boyunca sıktım" diyerek tüyleri ürpertti. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CESEDİ TANINMAYACAK HALDE
Denizli'deki morga tanınmayacak halde olan cansız bedeni kaldırılan Mine'den alınan DNA örnekleri, sonrasında İzmir adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Burada DNA sonuçların kesinleşmesi ardından Mine Kocadağ'ın cansız bedeni 51 gün sonra ailesi tarafından morgdan alındı.
Mine Kocadağ'ın cenazesi, ölümünün üzerinden 8 ay geçtikten sonra Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
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