Cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Kocasının katlettiği Mine 8 ay sonra son yolculuğuna uğurlandı

GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Mithat Kocadağ canlı yayında ekiplere genç kadını gömdüğü yeri tarif etti. Ekipler canlı yayında gelen itiraf ve yer gösterme sonrası kocanın tarif ettiği bölgeye geldi. Kocanın çuvala koyduğu eşini el arabası ile taşıyıp attığı ve üzerine çam ağaçlarının dalları ile örttüğü noktada, dallar titizlikle kaldırıldı ve bahsedilen çuval bulundu.