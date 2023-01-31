Kocası Mithat Kocadağ itiraf etti! 6 aydır aranan Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıktı
Denizli'de eşi Mithat Kocadağ’ın itirafı sonrası, kayıp olan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ’ın cesedi çuvala koyulup gömüldüğü yerden çıkarılarak otopsi için morga götürüldü.
Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı.
18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ'dan bir daha haber alınamadı.
6 AYLIK DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ
Geçen 6 aylık süreçte Mine Kocadağ'dan herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.
CANİ KOCADAN İTİRAF
Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, katıldığı bir televizyon yayınının canlı yayınında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
CESET ÇUVALIN İÇİNDEN ÇIKTI
Gelen itirafın ardından Mithat Kocadağ, canlı yayında karısını gömdüğü yeri gösterdi.
Ardından ekipler, gösterilen yerden yaptığı çalışmada çuvalı çıkardı.
Burada yapılan incelemede aylardır kayıp olan Mine'nin cesedi çuvalın içinden çıktı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Mithat Kocadağ ise canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.
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