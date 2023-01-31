Kocası Mithat Kocadağ itiraf etti! 6 aydır aranan Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıktı

CANİ KOCADAN İTİRAF

Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, katıldığı bir televizyon yayınının canlı yayınında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.