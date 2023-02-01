Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu
Denizli'de 6 ay önce kaybolan Mine Kocadağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cani koca Mithat Kocadağ vahşeti itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri tarif etmişti. Cesedin bulunmasının ardından Mithat Kocadağ tutuklanırken kan donduran ifadeleri de ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları...
Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos günü ortadan kayboldu.
Bir otelde bahçıvan olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ, polise gidip, kayıp ihbarında bulundu.
Polisin yaptığı aramaya rağmen Kocadağ bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.
Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
İTİRAF EDİP, GÖMDÜĞÜ YERİ TARİF ETTİ
Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamerası kayıtlarında el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı.
Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde geçen hafta Mine Kocadağ'ı arama çalışması başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait ize rastlanmadı.
Dün bir televizyon kanalına katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri tarif etti.
Tarifi üzerine Kocadağ'ın daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında eşinin çuvalda cesedi bulundu.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası çuval içinden çıkartılan Mine Kocadağ'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Mithat Kocadağ'ın eşini gömdükten sonra otelden istifa ederek ayrıldığı belirlendi.
CANİ KOCA TUTUKLANDI!
Cesedin bulunmasının ardından Mithat Kocadağ, getirildiği Denizli'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜYLER ÜRPERTEN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Eşini ilk başta hızlıca ittirdiği için düştüğünü ve bundan dolayı öldüğünü söyleyen cani kocanın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı.
"30 DAKİKA BOYUNDA BOĞAZINI SIKTIM"
İlk başta Mine'yi istemeyerek öldürdüğünü iddia eden koca, eşinin boğazını 30 dakika boyunca sıkarak yaşamını sonlandırdığını itiraf etti.
Mithat Kocadağ emniyette verdiği ifadede, "İki elimle 30 dakika boyunca boğazını sıktım. Cesedi banyoya koyduktan sonra bazanın altına aldım. Cesedi çuvalla otelin oraya götürdüm ve gömdüğüm yere attım" diyerek duyanların tüylerini ürpertti.
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