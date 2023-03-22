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TEM Otoyolu'nda feci kaza! Hafriyat kamyonu kamyonete böyle çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2023
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TEM Otoyolu’nda feci kaza! Hafriyat kamyonu kamyonete böyle çarptı

Son dakika haberleri... Kemerburgaz-Alibeyköy yol ayrımında hafriyat kamyonu, kamyonete arkadan çarptı. TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza kameralara yansıdı.

Bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu, Kemerburgaz yol ayrımında bir kaza meydana geldi.

Kemerburgaz-Alibeyköy yol ayrımında duraklayan komyonete, hafriyat kamyonu çarptı.

Kaza maddi hasara neden olurken, her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

TEM Otoyolu'nda yaşanan kaza güvenlik kameralarına da böyle yansıdı.

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