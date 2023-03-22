11 ayın sultanı başlıyor! İlk teravih ve sahur bu gece... | Ramazan Bayramı ne zaman?





İstanbul'da ilk teravih bu akşam 20.44'te yatsı ezanıyla birlikte kılınacak. Gece ilk oruç için kalkacak olan milyonlarca Müslüman, sabah 05.31'e kadar sahur yapabilecek. Ramazanın ilk günü Türkiye'de yaklaşık 15 saat oruç tutulacak. Ramazan ayının 26'ncı günü olan 17 Nisan'da bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi eda edilecek.