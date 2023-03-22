11 ayın sultanı başlıyor! İlk teravih ve sahur bu gece... | Ramazan Bayramı ne zaman?
Milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan ayı bu akşam kılınacak ilk teravih ve kalkılacak sahur ile başlıyor. 11 ayın sultanının ardından Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da kutlanacak.
İslamiyet'in 5 şartından biri olan oruçların tutulduğu 11 ayın sultanı ramazan, bu akşam kılınacak olan ilk teravih namazı ve kalkılacak ilk sahur ile başlıyor.
23 Mart'ta başlayacak olan ramazan ayı, 20 Nisan akşamı son orucun açılmasıyla bitecek. Ramazan Bayramı, 21 Nisan'da başlayıp 22 ve 23 Nisan'da kutlanacak.
İstanbul'da ilk teravih bu akşam 20.44'te yatsı ezanıyla birlikte kılınacak. Gece ilk oruç için kalkacak olan milyonlarca Müslüman, sabah 05.31'e kadar sahur yapabilecek. Ramazanın ilk günü Türkiye'de yaklaşık 15 saat oruç tutulacak. Ramazan ayının 26'ncı günü olan 17 Nisan'da bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi eda edilecek.
20 Nisan akşamı son iftarını açacak olan milyonlarca inanan 21, 22 ve 23 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı kutlayacak.
FİTRE BEDELİ 70 LİRA
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede fitre bedeli 70 lira olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Şubat'ta yaşanan 11 ili etkileyen asrın felaketi depremler sebebiyle fitrenin ramazan öncesinde de verilebileceğini açıkladı.
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