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Bayıltıp tecavüz etmişti! İş kadının yaşadığı kabusta yeni gelişme: Görüntülerini çekti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Bayıltıp tecavüz etmişti! İş kadının yaşadığı kabusta yeni gelişme: Görüntülerini çekti

İş kadını Lara B'nin bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin tecavüze uğramasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Evli ve çocuk sahibi eski sevgili İbrahim B.'nin, ünlü iş kadınının uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını kayıt altına aldığı belirlendi. Mağdur kadın, İbrahim B'nin cep telefonuna el konulmasını talep etti.

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B. bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istemişti. Lara B. sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi. İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B. boşanacağını söyleyerek barışmak istemişti.

KAFASINA VURUP BAYILTTI
İbrahim B. eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da Lara B. barışma taraftarı olmadığını söyledi. Yine iddiaya göre aldığı cevap karşısında öfkelenen İbrahim B. masada bulunan şarap kadehini Lara B.'nin kafasına vurdu.

Ardından telefonla yüzüne vurarak darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren genç kadın kendisini savunmaya çalıştı ancak engel olamadı.

BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ
Lara B., baygın haldeyken eski sevgilisi İbrahim B. genç kadına tecavüz etti. Yarı baygın haldeki genç kadın müdahale etmeye çalışsa da öfkeli adama engel olamadı.

İddialar arasında İbrahim B'nin Lara B'ye, "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum" diye tehditler savurduğu belirtildi.

UYGUNSUZ FOTOĞRAF VE VİDEOLARINI ÇEKMİŞ
Yaşanan saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kadın tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda İbrahim B'nin Lara B'ye ait müstehcen fotoğraf ve videoları çektiği anlatıldı.

Mağdur kadın uygunsuz fotoğraf ve videoların ele geçirilmesi için İbrahim B'ye ait telefon, bilgisayar gibi tüm dijital materyallerine el konulmasını talep etti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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