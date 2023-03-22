Bayıltıp tecavüz etmişti! İş kadının yaşadığı kabusta yeni gelişme: Görüntülerini çekti
İş kadını Lara B'nin bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin tecavüze uğramasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Evli ve çocuk sahibi eski sevgili İbrahim B.'nin, ünlü iş kadınının uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını kayıt altına aldığı belirlendi. Mağdur kadın, İbrahim B'nin cep telefonuna el konulmasını talep etti.
Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B. bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istemişti. Lara B. sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi. İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B. boşanacağını söyleyerek barışmak istemişti.
KAFASINA VURUP BAYILTTI
İbrahim B. eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da Lara B. barışma taraftarı olmadığını söyledi. Yine iddiaya göre aldığı cevap karşısında öfkelenen İbrahim B. masada bulunan şarap kadehini Lara B.'nin kafasına vurdu.
Ardından telefonla yüzüne vurarak darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren genç kadın kendisini savunmaya çalıştı ancak engel olamadı.
BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ
Lara B., baygın haldeyken eski sevgilisi İbrahim B. genç kadına tecavüz etti. Yarı baygın haldeki genç kadın müdahale etmeye çalışsa da öfkeli adama engel olamadı.
İddialar arasında İbrahim B'nin Lara B'ye, "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum" diye tehditler savurduğu belirtildi.
UYGUNSUZ FOTOĞRAF VE VİDEOLARINI ÇEKMİŞ
Yaşanan saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kadın tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda İbrahim B'nin Lara B'ye ait müstehcen fotoğraf ve videoları çektiği anlatıldı.
Mağdur kadın uygunsuz fotoğraf ve videoların ele geçirilmesi için İbrahim B'ye ait telefon, bilgisayar gibi tüm dijital materyallerine el konulmasını talep etti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İFTAR ÇADIRI İSTANBUL YERLERİ 2023 | Belediye iftar çadırları nerede, ne zaman kurulacak? Yenikapı, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar...
- 21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?
- Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...
- Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
- TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?
- Hilal göründü mü son dakika? Ramazan Hilali Türkiye'de görünecek mi, hangi illerde görünecek? Orucun habercisi...
- Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...
- YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL kaç dakika sürüyor? Soru...
- EYT'de yeni detay ortaya çıktı! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! Emekli aylığı alacak! 1996 - 1997 yılları arasında...