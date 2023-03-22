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Aydın’da korkunç olay! Kızını darbeden kocasına kızıp...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Aydın’da korkunç olay! Kızını darbeden kocasına kızıp...

Dehşete düşüren olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi.  Kızını darbeden kocasına sinirlenip balkondan atlayan 41 yaşındaki Elena Çankaya, olay yerinde hayatını kaybetti. İşte korkunç olayın detayları...

Aydın'da yaşanan olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı.

Kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Çankaya, sinir krizi geçirdi.

Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı.

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri anne Çankaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre apartmanı giriş çıkışlara kapattı.

Olay yerinde bulunan baba M.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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