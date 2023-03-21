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Motokuryeye çarptı aracını bırakıp kaçtı: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2023
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Motokuryeye çarptı aracını bırakıp kaçtı: 2 yaralı

Kırıkkale'de motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada, motosiklette bulunan motokurye Cemal Rezayı ve Mehmet Tufan Helvacı yaralandı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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