Kontrolsüz U dönüşü kaza getirdi: Metrelerce sürüklendi
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Bekir Özkan ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Murat S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, İznik Gölü yolunda meydana geldi. İznik istikametine gittiği sırada Orhangazi merkez istikametine kontrolsüz şekilde 'U' dönüşü yapmak isteyen Murat S. yönetimindeki 54 AIJ 282 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bekir Özkan idaresindeki 16 ANN 657 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Özkan metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı Bekir Özkan'ın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bekir Özkan, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerine geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.
Orhangazi Belediyesi temizlik işlerinde çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirlenen Bekir Özkan'ın tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Murat S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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