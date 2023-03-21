Kontrolsüz U dönüşü kaza getirdi: Metrelerce sürüklendi

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Özkan metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı Bekir Özkan'ın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bekir Özkan, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerine geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.



Orhangazi Belediyesi temizlik işlerinde çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirlenen Bekir Özkan'ın tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Murat S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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