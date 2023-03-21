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Binlerce kişinin hesabı çalındı mı? Multinet kartlarında büyük açık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Binlerce kişinin hesabı çalındı mı? Multinet kartlarında büyük açık

Yemek kartı ödeme sistemi Multinet kullanıcılarına ait bilgilerin çalındığı ortaya çıktı. Kişisel verilerin ele geçirilmeye çalışıldığını belirten şirket suç duyurusunda bulundu.

Genellikle yemek kartı olarak şirket çalışanlarına verilen Multinet'in, kullanıcılarına ait bilgilerin çalındığı ortaya çıktı. 27 Ocak'ta Kurtsan Holding çalışanı Güliz Y., 'info@multinet.com' adresinden "Multinet olarak yılın belli dönemlerinde değerli üyelerimize hediye çeki sağlıyoruz. Bu dönem size özel 500 TL hediye bakiye tanımlanmıştır. Kampanyadan yararlanabilmek için 'Hediye Bakiye' linkine tıklamanız yeterli olacaktır" şeklinde bir mail aldı.

Linke tıkladığında ad, soyad ve telefon isteyen siteyle ilgili şüpheye düşen Güliz Y., şirket yetkililerinden böyle bir hediye uygulaması olmadığını öğrendi.

Multinet yetkililerinin incelemesinde; henüz kaç kullanıcının kişisel verilerinin çalındığı tespit edilemezken, dolandırıcıların attığı maille kullanıcıların Multinet İnternet Bankacılığı'na girerek hesaplardan usulsüz harcama yapabilecekleri belirlendi.

Multinet avukatları, dolandırıcıların sahte mail ve hediye bahanesiyle kişisel verilerin ele geçirilmeye çalışıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

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