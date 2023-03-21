Binlerce kişinin hesabı çalındı mı? Multinet kartlarında büyük açık

Genellikle yemek kartı olarak şirket çalışanlarına verilen Multinet'in, kullanıcılarına ait bilgilerin çalındığı ortaya çıktı. 27 Ocak'ta Kurtsan Holding çalışanı Güliz Y., 'info@multinet.com' adresinden "Multinet olarak yılın belli dönemlerinde değerli üyelerimize hediye çeki sağlıyoruz. Bu dönem size özel 500 TL hediye bakiye tanımlanmıştır. Kampanyadan yararlanabilmek için 'Hediye Bakiye' linkine tıklamanız yeterli olacaktır" şeklinde bir mail aldı.