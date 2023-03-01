Depremden sonra ikinci tehlike: Kuraklık! Yağışlar azaldı sıcaklık arttı





'YAĞIŞLAR AZALDI, SICAKLIK ARTTI'



Prof. Dr. Tecer, ülke genelinde kuraklığın nedenlerine bakıldığında, yağışlar ve sıcaklıklarda bazı anormallikler gördüklerini belirterek, "Özellikle 2022 yılı yağan yağışlarda Türkiye ortalamasının altında bir yağış aldığını görüyoruz. Yüzde 4'ler civarında bir azalma var. Marmara Bölgesi'nde bu oran 2-3'lere kadar düşmüş ama neticede uzun yıllar yağış ortalamasının altında bir yağış almış bu bölge ve tüm Türkiye. Kuraklığı doğuran sebeplerden bir tanesi de sıcaklıklar ve sıcaklıklarda bir değişim var. Ona da baktığımız zaman özellikle ocak ayı sıcaklık ortalamalarının Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Uzun yıllar ocak ayı ortalaması Türkiye'de 2,9 santigrat dereceyken geçtiğimiz ocak ayında bu rakam 5,3 santigrat dereceye çıkmış. Marmara Bölgesi'nde ise durum biraz daha dramatik. Uzun yıllar sıcaklık ortalamaları Marmara'da 5,1 iken, ocak ayı için söylüyorum; bu yıl gerçekleşen ocak ayı 8,6 santigrat derecelere çıkmış ki aşağı yukarı 2-3 santigrat derece bir artma meydana geliyor. Dolayısıyla sıcaklıkların artması, yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi tabi ki beraberinde kuraklığı, barajlarımızdaki doluluk oranlarının düşmesini getiriyor" diye konuştu.