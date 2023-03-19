Son dakika: Şanlıurfa’da 3 ilçede okullar tatil edildi

Gece boyunca tüm tedbirler alınmış olup, gelen ihbarlar titizlikle değerlendirilmiştir. An itibarıyla sahada 9 bin 622 personel ve bin 687 araç, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 olup, Bozova ilçesinde kayıp olan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Selden zarar gören konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyası olmak üzere 3 bin 154 zarar tespit çalışması tamamlanmıştır. Ekiplerimizin zarar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir.

Yaşadığımız bu felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması için gereken tüm uyarıları resmi kanallarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin gelen uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uymaları, kendi güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.