SON DAKİKA | Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem | 2023 son depremler...
Son dakika... AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
KAYSERİ'DEKİ DEPREMİN VERİLERİ
Büyüklük: 3.5 (Ml) Yer: Yahyalı (Kayseri) Tarih: 2023-03-19 Saat: 23:06:20 TSİ Enlem: 37.832 N Boylam: 35.297 E Derinlik: 7 km
2023 SON DEPREMLER
19-03-2023 23:06:2037.83235.2977ML3.5Yahyalı (Kayseri)565139
19-03-2023 22:41:3338.02136.4597.71ML2.6Göksun (Kahramanmaraş)565137
19-03-2023 22:39:4138.13836.83711.46ML2.1Afşin (Kahramanmaraş)565138
19-03-2023 22:35:0638.02336.4617MW3.7Göksun (Kahramanmaraş)565131
19-03-2023 22:33:0138.03538.24414.91ML1.9Çelikhan (Adıyaman)565135
19-03-2023 22:30:1438.08638.4367ML1.5Çelikhan (Adıyaman)565136
19-03-2023 22:25:5438.27638.1227ML2.2Yeşilyurt (Malatya)565132
19-03-2023 22:23:5238.15838.4557ML1.9Battalgazi (Malatya)565130
19-03-2023 22:17:1637.90136.3217ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)565129
19-03-2023 22:15:4738.09137.1847ML1.6Ekinözü (Kahramanmaraş)565133
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kayseri yarın okullar tatil olacak mı? 20 Mart Kayseri'de yarın tatil mi? MEB tatil açıklaması...
- YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? " Yüz yüze eğitim imkânın da..." Lisans, önlisans...
- Bursluluk sınav 2023 başvuru ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL?
- Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona-Real Madrid (El Classico) saat kaçta, hangi kanalda?
- MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
- Yarın son dakika okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik ve MEB açıklamaları...
- Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C'li için süre uzayabilir! e Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...
- Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! En düşük emekli maaşı ise...
- EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?
- TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama: İstanbul Tuzla 19 Mart 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi sorgulama
- Sahura bu hafta hangi gün kalkacağız? 2023 oruç ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Ayı başlangıç takvimi
- TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?