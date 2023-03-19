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SON DAKİKA | Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem | 2023 son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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SON DAKİKA | Kayseri’de 3.5 büyüklüğünde deprem | 2023 son depremler...

Son dakika... AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 23.06'da 3.5 büyüklüğünde depremin kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Deprem yerin 4 kilometre derinliğinde oluştu.

KAYSERİ'DEKİ DEPREMİN VERİLERİ

Büyüklük: 3.5 (Ml) Yer: Yahyalı (Kayseri) Tarih: 2023-03-19 Saat: 23:06:20 TSİ Enlem: 37.832 N Boylam: 35.297 E Derinlik: 7 km

2023 SON DEPREMLER

19-03-2023 23:06:2037.83235.2977ML3.5Yahyalı (Kayseri)565139

19-03-2023 22:41:3338.02136.4597.71ML2.6Göksun (Kahramanmaraş)565137

19-03-2023 22:39:4138.13836.83711.46ML2.1Afşin (Kahramanmaraş)565138

19-03-2023 22:35:0638.02336.4617MW3.7Göksun (Kahramanmaraş)565131

19-03-2023 22:33:0138.03538.24414.91ML1.9Çelikhan (Adıyaman)565135

19-03-2023 22:30:1438.08638.4367ML1.5Çelikhan (Adıyaman)565136

19-03-2023 22:25:5438.27638.1227ML2.2Yeşilyurt (Malatya)565132

19-03-2023 22:23:5238.15838.4557ML1.9Battalgazi (Malatya)565130

19-03-2023 22:17:1637.90136.3217ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)565129

19-03-2023 22:15:4738.09137.1847ML1.6Ekinözü (Kahramanmaraş)565133

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