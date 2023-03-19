19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars'ta yoğun kar yağışı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2023
ABONE OL
Kars’ta yoğun kar yağışı

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Bölgedeki ormanlık alanlar karla beraber beyaza büründü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA