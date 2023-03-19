Sahura bu hafta hangi gün kalkacağız? 2023 oruç ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Ayı başlangıç takvimi
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar ilk oruç ve sahur tarihlerini araştırmaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan'da farz olan oruç ibadetine ilişkin detaylar merak ediliyor. Bu sene 30 gün değil 29 gün tutulacak olan Ramazan orucu başlangıcı hangi gün? 2023 oruç ne zaman başlıyor?
İlk oruç hangi gün sorusunun cevabı araştırılıyor. İslam alemi için son derece önemli ve kıymetli bir yere sahip olan Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca Müslüman ilk sahur ve iftar gününü merak ediyor. Arama motorlarında sıklıkla "Sahura bu hafta hangi gün kalkacağız?", "2023 oruç ne zaman başlıyor?" sorusunun cevapları araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...
SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?
Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. Şaban ayının son günlerinin yaşandığı şu günlerde 11 ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Bu yıl Ramazan ayı mart ayının sonlarına doğru başlayacak. Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 23 Mart Perşembe olarak gözüküyor. Bu sebeple de ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. Böylelikle 23 Mart 2023 tarihi senenin ilk oruçlu günü olacak. 23 Mart Perşembe günü de orucun 1. Günü olacak.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.
ORUÇ TUTMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELER?
İbadetlerde niyet son derece önemli olup oruca kalben niyet edilmelidir. Sahura kalkmak da fiili bir niyet olarak kabul görmektedir. Niyet ederken ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya'' denilmelidir. Ramazan ayı içerisinde başka bir oruç tutmak mümkün olmayıp sadece Ramazan orucu için niyet edilebilmektedir.
Akşam namazının girmesi ile birlikte oruç niyetinin vakti başlamaktadır. Ramazan'da amaç sadece yemek yememek değil, kalbi de temiz tutmaktır. İnsanlar hareketlerinde daha dikkatli olmalı ve çevrelerine karşı daha anlayışlı davranmalıdır. Farz olan ibadetlerini yerine getirmeli ve bedenini temiz tutmalıdır. Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutmaya niyet etmek de iyi bir Müslüman olmak için önemlidir.
RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?
2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.
10 GÜNLÜK İSTANBUL İMSAK VAKİTLERİ
23 MART İMSAK VAKTİ: 05:31
24 MART İMSAK VAKTİ: 05:29
25 MART İMSAK VAKTİ: 05:27
26 MART İMSAK VAKTİ: 05:25
27 MART İMSAK VAKTİ: 05:24
28 MART İMSAK VAKTİ: 05:22
29 MART İMSAK VAKTİ: 05:20
30 MART İMSAK VAKTİ: 05:18
31 MART İMSAK VAKTİ: 05:16
1 NİSAN İMSAK VAKRİ: 05:14
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı
28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili
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- Sahura bu hafta hangi gün kalkacağız? 2023 oruç ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Ayı başlangıç takvimi
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