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29 GÜNLÜK Oruçla hastalıklarınıza reset atın! Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem sahur hem iftarda faydaları saymakla bitmiyor!

Ramazan ayına sayılı günler kala Müslümanlar oruç için hazırlıklara başladı. Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler farz oruçlarını tutarak hem ruhen hem de bedenen şifa bulmayı niyaz ediyorlar. Orucun faydaları saymakla bitmiyor. 30 günlük bu kısa yeme düzeni tüm yılın yorgunluğunu alarak metabolizmayı hızlandırarak yağlanmaya karşı etkili oluyor. İşte oruç tutmanın faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 11:18
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29 GÜNLÜK Oruçla hastalıklarınıza reset atın! Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem sahur hem iftarda faydaları saymakla bitmiyor!

Oruç tutmak mide, kalp, cilt sağlığı gibi birçok şeye iyi geliyor. Faydaları bilimsel olarak da kanıtlanan orucun faydaları sıklıkla araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan için sayılı günler kaldı. İftar ve sahur arası yemekler ve içecekler oldukça önem taşıyor. Peki, orucun faydaları nelerdir? İşte oruç tutmanın cilde, mideye faydaları hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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29 GÜNLÜK Oruçla hastalıklarınıza reset atın! Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem sahur hem iftarda faydaları saymakla bitmiyor!

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELER?

Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflar.

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29 GÜNLÜK Oruçla hastalıklarınıza reset atın! Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem sahur hem iftarda faydaları saymakla bitmiyor!

Oruç sırasında sindirime ayrılan zaman azaldığı için, iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmeyle mide ve bağırsaklar bu süreçte dinlenerek kendini yeniler.

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29 GÜNLÜK Oruçla hastalıklarınıza reset atın! Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem sahur hem iftarda faydaları saymakla bitmiyor!

ODAKLANMAYI KOLAYLAŞTIRIR!

Oruç tutarken uzaklaştığımız fiziksel istekler, beynimizin yapılan işlere yoğunlaşmasını sağlar. Gereksiz metabolik aktivitelerle uğraşmayan vücut, algılama ve öğrenmeye odaklanarak hafızamızın daha iyi çalışmasına katkıda bulunur. Tarihteki birçok ünlü düşünür ve filozof, kendilerini günlerce açlığa tabi tutarak düşünce yeteneklerini geliştirmiştir. Az yemek, zihni açar ve kişisel gelişime katkıda bulunur.

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29 GÜNLÜK Oruçla hastalıklarınıza reset atın! Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem sahur hem iftarda faydaları saymakla bitmiyor!

YEŞLANMAYI GECİKTİRİR

Birçok hastalıkta kilit rol oynayan kandaki lipit ve kolesterol düzeyi, düzensiz beslenmeye bağlı olarak vücudumuza zarar verir. Damar duvarları kolesterol parçacıkları ile kaplanarak kan sirkülasyonunu bozar, bu da birçok hastalığa davetiye çıkarır. Hücre yenilenmesini aksatan, dokuların onarımını geciktiren bu durum yaşlanma sürecini önemli ölçüde artırır.