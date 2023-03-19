29 GÜNLÜK Oruçla hastalıklarınıza reset atın! Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem sahur hem iftarda faydaları saymakla bitmiyor!

Oruç tutmak mide, kalp, cilt sağlığı gibi birçok şeye iyi geliyor. Faydaları bilimsel olarak da kanıtlanan orucun faydaları sıklıkla araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan için sayılı günler kaldı. İftar ve sahur arası yemekler ve içecekler oldukça önem taşıyor. Peki, orucun faydaları nelerdir? İşte oruç tutmanın cilde, mideye faydaları hakkında merak edilenler...