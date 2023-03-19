19 Mart 2023, Pazar
29 GÜNLÜK Oruçla hastalıklarınıza reset atın! Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem sahur hem iftarda faydaları saymakla bitmiyor!
Ramazan ayına sayılı günler kala Müslümanlar oruç için hazırlıklara başladı. Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler farz oruçlarını tutarak hem ruhen hem de bedenen şifa bulmayı niyaz ediyorlar. Orucun faydaları saymakla bitmiyor. 30 günlük bu kısa yeme düzeni tüm yılın yorgunluğunu alarak metabolizmayı hızlandırarak yağlanmaya karşı etkili oluyor. İşte oruç tutmanın faydaları...
Giriş Tarihi: 19.03.2023 11:18
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