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Bayburt-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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Bayburt-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu trafiğe açıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri bir süre araçların geçişine izin vermedi.

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