Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: 4.6 ile sallandı | AFAD son depremler
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 18, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-18
Saat:08:14:29 TSİ
Enlem:38.024 N
Boylam:36.454 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/NIxUbGBJy4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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