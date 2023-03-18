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Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: 4.6 ile sallandı | AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem: 4.6 ile sallandı | AFAD son depremler

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

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