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Adana'da otogarda silahlı saldırı! Bir anda kanlar içinde kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2023
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Adana’da otogarda silahlı saldırı! Bir anda kanlar içinde kaldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 26 yaşındaki Ramazan A., otogar içerisinde yüzleri maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğrayıp, yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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