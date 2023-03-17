Hikaye yine gerçekleşti! Yaren leylek balıkçı Adem amcaya kavuştu!

TURİZME DE KATKISI VAR

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın bu masalsı hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirirken, köyde adeta Yaren Leylek turizmi başladı. Hikâyeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen on binlerce doğasever, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ediyor. Yaren Leylek'in köyde koruyucu ailesi görevini de Beyzanur Çakıl üstleniyor.

Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer alırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da hikayeyi 7/24 canlı izlemek isteyenler için internet üzerinden Yaren Leylek yayınını açtıklarını duyurdu.