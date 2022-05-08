08 Mayıs 2022, Pazar
Yaren leylek kuluçkaya yattı! Balıkçı Adem Yılmaz: Yavrularını da ellerimle besleyeceğim
Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, yavruları için kuluçkaya yattı. Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 11'inci kez gelen Yaren leylek ile eşinin 4 yumurtası oldu. Göl kenarındaki yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan Yaren leylek ile eşinin yavrularının ileriki günlerde yumurtadan çıkması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 08.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 11:23
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