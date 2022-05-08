Yaren leylek kuluçkaya yattı! Balıkçı Adem Yılmaz: Yavrularını da ellerimle besleyeceğim

'NÖBETLEŞEREK KULUÇKAYA YATIYORLAR'

Yaren leyleğin erkek olduğunu söyleyen Adem Yılmaz, eşi ile birlikte sırayla kuluçkaya yattıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Yaren erkek. Biz cinsiyetini bilmeden ismini Yaren koymuştuk. Sonradan erkek olduğunu öğrendik. Fakat Yaren ismi çok hoşumuza gittiği için ismini değiştirmedik. Önce eşi yumurtaları yapıp yatıyor. 1 hafta açlığa dayanıyor. Sonra eşi Yaren ile yer değiştiriyor. Yaren kuluçkaya yattıktan sonra eşi bana geliyor, onu doyuruyorum. Doyurduktan sonra nöbetleşe olarak bir gün eşi, bir gün Yaren yumurtaların üstüne yatıyor. Şimdi Yaren benim yanımda kalıyor, eşi burada yumurtaların üstünde yatıyor. Yavrular büyüdükten sonra eşi ile Yaren benim evimde kalıyor. Yavruları yuvalarında serbest bırakıyorlar ama ara sıra da kontrol ediyorlar."