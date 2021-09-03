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Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek'in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

Bursa'nın en ünlü misafiri Yaren Leylek'in haziranda doğan yavrularından birine uydu vericisi takıldı ve adına 5 Numara denildi. Doğumundan 2 ay sonra sürüyle birlikte göç eden 5 Numara 8 ülkeden geçerek 4 bin 500 kilometre yol katetti. İşte 5 Numara'nın uçtuğu ülke...

Bursa'nın Uluabat Gölü kıyısında her yıl konaklayan Yaren leyleğin haziranda dünyaya gelen en küçük yavrusuna uydu vericisi takıldı ve '5 numara' olarak adlandırıldı.

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

Yaren leylek ve yavruları ağustos ayı ortalarında ilk göç eden leyleklerden oldu. Türkiye'nin tek uydu vericili leyleği olan '5 numara'dan gelen sinyaller, Akdeniz üzerindeyken birden bire kesildi. Bilim insanları '5 numara' için endişelenirken, Ürdün'den sinyal gelmeye başladı. '5 numara' hareket halindeydi ve rotası Afrika kıtasıydı.

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

SEKİZ ÜLKE GEÇTİ
Ürdün'den ayrıldıktan sonra 10 gün içerisinde Çad'a ulaşan '5 numara', ikinci sinyalini burada verdi. Leyleği adım adım izleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yolculuğu şöyle anlattı:

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

"Bu yıl Uluabat Gölü'nde Yaren leyleğin en küçük yavrusu olarak doğan 5 numara, bir ay içerisinde 4 bin 500 km uçtu. 8 ülke ve yüzlerce şehri geride bıraktı. Çad'ın Mourtcha bölgesinden bizlere selam verdi.

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

Bu seneki leyleklerin büyük bir kısmı henüz uçuşa geçmedi. Ancak 5 numara sürüsüyle birlikte öncü grup oldu. Üzerinde güneş enerjisi ile çalışan sinyal verici taşıyor.

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

Annesinden gelen içgüdülerle hareket ediyor. Annesi Yaren de Afrika'ya daha önce gidip geldiği için 5 numara bu yolu izliyor. Çad'dan sonra rota ne olacak henüz bilmiyoruz. Sürüde öncü kuşlar var ve rotayı onlar belirliyor. 5 numaranın hayatta kalıp önümüzdeki yıllarda annesi Yaren gibi ülkemize dönmesini bekliyoruz. Annesi gibi onun da yolunu gözleyeceğiz."

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

DÜNYA ONU TANIYOR
'5 numara'nın annesi Yaren leylek, Bursa'nın Eskikaraağaç köyünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk sayesinde tüm dünyaca tanınıyor. Bundan 10 yıl önce bir bahar günü Adem Yılmaz sabah erkenden göle açılıyor ve balıktutmaya başlıyor.

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

O sırada kayığına bir leylek konuyor. Bu durum Adem Amca'yı şaşırtıyor çünkü leyleklerin insanlara bu kadar fazla yaklaşması pek bilinen bir durum değil. Adem Amca kendisine hayli yakın duran bu leyleğin karnının aç olduğunu düşünüyor ve onu tuttuğu balıklarla besliyor.

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

Ertesi gün oluyor ve Adem Amca yeniden balığa çıktığında leylek tekrar geliyor. Derken sonraki gün de geliyor, bir sonraki ay da geliyor ve hatta sonraki yıl da geliyor ve Adem Amca'nın kayığına konuyor.

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

Yaren tam 10 yıldır her mart ayında köye göç ettiğinde ilk geldiği yer Adem Amca'nın teknesi oluyor. Adem Amca, her yıl 6 ay boyunca günde 5-10 saatini Yaren ile beraber balık tutarak geçiriyor.

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

Yaren Leylek ile Adem Amca'nın hikâyesini ortaya çıkaran kişi doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş oldu. 5 yılı aşkın süredir iki dostun fotoğraflarını çeken Tüydeş'in paylaştığı hikâye büyük ilgi gördü.

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