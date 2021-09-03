Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği adım adım takip ediliyor! Yaren Leylek’in yavrusu Beş Numara 8 ülkeden geçti!

Annesinden gelen içgüdülerle hareket ediyor. Annesi Yaren de Afrika'ya daha önce gidip geldiği için 5 numara bu yolu izliyor. Çad'dan sonra rota ne olacak henüz bilmiyoruz. Sürüde öncü kuşlar var ve rotayı onlar belirliyor. 5 numaranın hayatta kalıp önümüzdeki yıllarda annesi Yaren gibi ülkemize dönmesini bekliyoruz. Annesi gibi onun da yolunu gözleyeceğiz."