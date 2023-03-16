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AFAD: Adana'da 3.7'lik deprem meydana geldi | 2023 son depremler

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Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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AFAD: Adana’da 3.7’lik deprem meydana geldi | 2023 son depremler

AFAD: Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 00:28’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 2023 son depremler listesi...

AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 00:28'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

Büyüklük: 3.7 (Ml) Yer: Saimbeyli (Adana) Tarih: 2023-03-16 Saat: 00:28:28 TSİ Enlem: 37.919 N Boylam: 36.254 E Derinlik: 7 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER

16-03-2023 00:28:2837.91936.2547ML3.7Saimbeyli (Adana)563427

16-03-2023 00:25:2437.90136.2587ML1.9Saimbeyli (Adana)563429

16-03-2023 00:24:1937.86436.2397ML1.6Saimbeyli (Adana)563428

16-03-2023 00:08:4739.81143.5837ML0.9Doğubayazıt (Ağrı)563426

16-03-2023 00:04:3637.04936.6197ML1.7İslahiye (Gaziantep)563424

16-03-2023 00:02:4338.1637.8445.03ML1.1Doğanşehir (Malatya)563425

16-03-2023 00:00:0738.01937.6577ML2.6Doğanşehir (Malatya)563423

15-03-2023 23:58:0837.90936.2867ML2.1Göksun (Kahramanmaraş)563418

15-03-2023 23:56:5236.6936.1567ML2.2Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.36 km] İskenderun (Hatay)563417

15-03-2023 23:52:5138.20238.2097ML1.2Yeşilyurt (Malatya)563421

Akdeniz’de şiddetli deprem! AFAD açıkladı AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ DEPREM! AFAD AÇIKLADI

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