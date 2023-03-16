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Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli, planlı bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ila 05.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

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