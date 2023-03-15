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Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması! 5 saat trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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Avrasya Tüneli’nde bakım çalışması! 5 saat trafiğe kapatıldı

İstanbul'un en önemli ulaşım rotası olan Avrasya Tüneli, bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Avrasya Tüneli, bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Tünel işletmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 00.01-05.00 saatleri arasında iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." ifadesi kullanıldı.

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