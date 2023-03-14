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Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

"Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanlı ay tutulması adı verilen ve bir sonraki 2025 yılında yaşanacak olan gök olayı, 8 Kasım tarihinde görüldü. Yeni kanlı ay tutulmasının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman 2023? Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi?

"Kanlı ay tutulması ne zaman 2023? Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan yılın son gök olayı Kanlı Ay Tutulması, önümüzdeki 3 yıl boyunca şahit olunamayacak bir gök olayı olması sebebiyle milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman 2023? Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay Tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay, yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Ay'ın kızıla bürünmesi sebebiyle bu tür tutulmalara Kanlı Ay Tutulması ismi veriliyor.

AY TUTULMASI NEDEN OLUR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

Ay'ın iki döngüsü arasındaki fark, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2023?

Yeni kanlı ay tutulmasının 2025 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

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