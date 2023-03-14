Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

"Kanlı ay tutulması ne zaman 2023? Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan yılın son gök olayı Kanlı Ay Tutulması, önümüzdeki 3 yıl boyunca şahit olunamayacak bir gök olayı olması sebebiyle milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman 2023? Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi?