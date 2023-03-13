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Hatay’da 3.7 büyüklüğünde yeni deprem | AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Hatay’da 3.7 büyüklüğünde yeni deprem | AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika haberi | AFAD, Hatay'da Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte depreme dair detaylar ve AFAD 2023 son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 18.06'da merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İŞTE DEPREMİN AYRINTILARI

Büyüklük: 3.7 (Ml) Yer: Antakya (Hatay) Tarih: 2023-03-13 Saat: 18:06:20 TSİ Enlem: 36.406 N Boylam: 36.24 E Derinlik: 7 km

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

13-03-2023 18:06:2036.40636.247ML3.7Antakya (Hatay)562398

13-03-2023 17:54:0138.12436.9867ML2.4Göksun (Kahramanmaraş)562401

13-03-2023 17:48:5637.20937.117ML1.2Şehitkamil (Gaziantep)562400

13-03-2023 17:46:1637.45336.9177.92ML1.8Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)562399

13-03-2023 17:37:0038.06437.7259.54ML1.8Doğanşehir (Malatya)562394

13-03-2023 17:32:2538.04337.5327ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)562397

13-03-2023 17:32:0138.12737.8227ML1.4Doğanşehir (Malatya)562395

13-03-2023 17:18:2937.5137.1238.97ML2.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)562396

13-03-2023 17:15:3938.42937.5487ML3.1Darende (Malatya)562383

13-03-2023 17:13:0638.52939.4977.04ML1.2Merkez (Elazığ)562390

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