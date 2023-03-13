Hatay’da 3.7 büyüklüğünde yeni deprem | AFAD 2023 son depremler listesi
Son dakika haberi | AFAD, Hatay'da Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte depreme dair detaylar ve AFAD 2023 son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 18.06'da merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İŞTE DEPREMİN AYRINTILARI
Büyüklük: 3.7 (Ml) Yer: Antakya (Hatay) Tarih: 2023-03-13 Saat: 18:06:20 TSİ Enlem: 36.406 N Boylam: 36.24 E Derinlik: 7 km
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
13-03-2023 18:06:2036.40636.247ML3.7Antakya (Hatay)562398
13-03-2023 17:54:0138.12436.9867ML2.4Göksun (Kahramanmaraş)562401
13-03-2023 17:48:5637.20937.117ML1.2Şehitkamil (Gaziantep)562400
13-03-2023 17:46:1637.45336.9177.92ML1.8Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)562399
13-03-2023 17:37:0038.06437.7259.54ML1.8Doğanşehir (Malatya)562394
13-03-2023 17:32:2538.04337.5327ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)562397
13-03-2023 17:32:0138.12737.8227ML1.4Doğanşehir (Malatya)562395
13-03-2023 17:18:2937.5137.1238.97ML2.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)562396
13-03-2023 17:15:3938.42937.5487ML3.1Darende (Malatya)562383
13-03-2023 17:13:0638.52939.4977.04ML1.2Merkez (Elazığ)562390
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