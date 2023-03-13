Bursa’da evinde ölü bulunmuştu! Cani eşin ifadesi kan dondurdu: Maskeli 4 kişi geldi...

Olay günü evde oturdukları sırada zilin çaldığını ve eşinin kapıyı açmak için yanından ayrıldığını söyleyen Meral, "Evde otururken, eşim kapıyı açınca içeriye yüzü maskeli 4 kişi girdi. Beni öldürmeye geldiklerini söylediler. Ben de elime bıçak alıp, kulağında kulaklıkları olan eşimin boynuna dayadım. Bana müdahale edecekler korkusuyla eşimi bıçakladım. Eve gelen 4 kişi daha sonra gitti. Dışarı çıktıklarında korna sesi geldi. Bu sırada ben de elime jilet aldım. Boğazımı keseceğim sırada soğuk hava geldi. Evden çıktım. Yolda bir arkadaşımı gördüm. Bir iş yerine gittik. Burada yine kendime jiletle müdahale ettim. Daha sonra hastaneye gittiğimde polis geldi" diye konuştu.