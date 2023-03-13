Bursa’da evinde ölü bulunmuştu! Cani eşin ifadesi kan dondurdu: Maskeli 4 kişi geldi...
Korkunç olay geçen sene Bursa'da meydana geldi. 36 yaşındaki Nazlı Meral evinde 3 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Cinayet sonrası kendisine de bıçakla zarar veren tutuklu eş Nurullah Meral’in yargılanmasına başlandı. 'Yakın akrabayı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Meral, eşinin kendisini aldattığını iddia edip, olay günü evine yüzleri maskeli 4 kişinin geldiğini ve kendisini öldüreceklerini söylediklerini belirterek, “Bu 4 kişiye eşim kapıyı açtı. Ben de bıçak alıp, bana müdahale edecekler korkusuyla eşimi bıçakladım” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için duruşmayı erteledi.
Bursa'da yaşanan olay, geçen yıl Kasım ayında, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, evine gitti. Eve giren yakınları, Meral'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen ekipler, Nazlı Meral'in 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Nazlı Meral'in cansız bedeni, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis de olayın ardından Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi Nurullah Meral'in peşine düştü.
Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen Nurullah Meral, tedavisi sonrası gözaltına alındı. 4 yıldır Nazlı Meral ile evli olan Nurullah Meral, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Nurullah Meral'in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Nazlı Meral'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması sorulan Meral, eşinin kendisini aldattığını ve affettiğini iddia etti.
Olay günü evde oturdukları sırada zilin çaldığını ve eşinin kapıyı açmak için yanından ayrıldığını söyleyen Meral, "Evde otururken, eşim kapıyı açınca içeriye yüzü maskeli 4 kişi girdi. Beni öldürmeye geldiklerini söylediler. Ben de elime bıçak alıp, kulağında kulaklıkları olan eşimin boynuna dayadım. Bana müdahale edecekler korkusuyla eşimi bıçakladım. Eve gelen 4 kişi daha sonra gitti. Dışarı çıktıklarında korna sesi geldi. Bu sırada ben de elime jilet aldım. Boğazımı keseceğim sırada soğuk hava geldi. Evden çıktım. Yolda bir arkadaşımı gördüm. Bir iş yerine gittik. Burada yine kendime jiletle müdahale ettim. Daha sonra hastaneye gittiğimde polis geldi" diye konuştu.
Sanığın ifadesinin, hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirten mahkeme heyeti, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesini isteyerek tutukluluk halinin de devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
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